В американця організм 8 років самостійно виробляв алкоголь

46-річний американець вісім років страждав від "синдрому автопивоварні" – рідкісного захворювання, при якому в організмі утворюється спирт.

Про цей унікальний випадок повідомили вчені в журналі BMJ Open Gastroenterology.

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Проблеми у пацієнта почалися у 2011 році, коли він закінчив приймати курс антибіотиків після травми пальця. Лікарі пишуть, що з того часу чоловік почав страждати провалами в пам'яті, відчував пригніченість і боровся зі спалахом гніву. Тому з цими симптомами його відправили до психіатра, однак призначені антидепресанти не допомогли.



Поліція виписала чоловіку штраф за водіння в нетверезому стані

Ситуація загострилася у 2014 році, коли чоловікові виписали штраф за водіння в нетверезому вигляді. Хоча він не пив, алкотестер показав, що в організмі містилося 0,2 проміле алкоголю – ніби він випив кілька келихів пива.

Діагноз чоловікові поставили лікарі Ричмондського університету: в аналізах пацієнта вони виявили дріжджі та грибок, які перетворювали вуглеводи з його їжі в алкоголь.

Американець позбувся синдрому після прийому протигрибкових препаратів і шеститижневої дієти, яка виключала вуглеводи.

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