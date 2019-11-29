Лікар в Криму виписує пацієнтам святі мощі

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Лікар відправляв пацієнтів до мощів / Правмир

У Севастополі лікар-отоларинголог Юрій Белоненко буквально виписував своїм пацієнтам прикладатися до святих мощів.

Увагу на це звернула одна з пацієнток лікаря. Вона поділилася фото лікарського призначення, на якому ця рекомендація старанно виписана, повідомляє Підйом.

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Що таке мощі? це кістки або нетлінні тіла святих у православній або католицькій церкві.

На фотографії видно, що лікар прописав пацієнтці з'їздити у Сімферополь та прикластися до мощів святителя Луки, якщо лікування буде неефективним.

За словами лікаря Белоненко, він періодично виписує подібні призначення важким пацієнтам.

Він запевнив, що сам часом їздить до Сімферополя, аби прикластися до мощів і зауважив, що там завжди багато людей. Проте чим саме допомагає цей вид "лікування" його лікар не зміг пояснити.

Лікар радив прикладатися до мощів
Призначення лікаря своїй пацієнтці

Белоненко запевнив журналістів, що окрім поради прикладання до решток святителя, у призначенні були пункти й з медикаментозним лікуванням. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Криму Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Курйозні новини Медицина Народна медицина Релігія
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