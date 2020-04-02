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В Австралії почали тестувати дві вакцини проти коронавірусу

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В Австралії почали тестувати вакцину проти коронавірусу / Ілюстративне фото

Австралійські вчені почали тестувати дві вакцини проти коронавірусу на тхорах. Вчені очікують, що перші результати випробувань з'являться в червні.

Вакцини проти COVID-19 розробили вчені з Оксфордського університету та з американської компанії Inovio Pharmaceutical, повідомляє BBC.

Цікаво Першою людиною, якій ввели вакцину проти коронавірусу, стала 43-річна мати двох дітей

Вакцини цих компаній схвалили представники Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Вакцини, створені Оксфордським університетом та американською компанією Inovio Pharmaceutical, були схвалені для тестування на тваринах Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Національне наукове агентство Австралії оцінить, чи працюють вакцини й чи будуть вони безпечні для людини,
– йдеться у повідомленні.

Препарат, розроблений Оксфордським університетом, – це векторна вакцина. Вчені використали "дефектний" вірус, аби ввести лише білки коронавірусу в імунну систему та викликати реакцію. Лікарі стверджують, що ця вакцина ніяк не може викликати COVID-19.

Натомість препарат від компанії Inovio призначений для кодування певних білків коронавірусу в імунну систему. Вакцина повинна спонукати клітини організму генерувати ці білки до того, як імунітет на них зреагує. 

Нагадаємо, що вперше вакцину проти коронавірусу почали тестувати у США. Вчені не тестували вакцину на тваринах й одразу розпочали випробування на людях. 

Попри усі ризики, багато людей виявили бажання протестувати вакцину на собі. 

Прості правила гігієни про коронавірусі
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Медицина Австралія Вакцинація
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