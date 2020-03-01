В Австралії померла перша людина від коронавірусу

В Австралії від коронавірусної інфекції Covid-19 померла перша людина – чоловік 78 років.

Його було евакуйовано з круїзного лайнера Diamond Princess, повідомляє Daily Mail.

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Пацієнт помер в лікарні міста Перт, що на південному заході Австралії. Там чоловік перебував на карантині.

За словами головного санітарного лікаря Ендрю Робертсона, дружина покійного також заразилася коронавірусом. Наразі вона перебуває у стабільному стані.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

Що відомо про лайнер Diamond Princess

На борту лайнера Diamond Princess було 3700 осіб з 56 країн, з яких 2700 – пасажири, решта – члени екіпажу. Зокрема, на лайнері було 25 українців. Станом на 26 лютого, серед пасажирів лайнера кількість інфікованих коронавірусом Covid-2019 – 705 осіб. Кажуть, що пасажирів заразив вірусом 80-річний чоловік, який був на лайнері з 20 по 25 січня, а потім зійшов на берег в Гонконзі.

17 січня США евакуювали 300 своїх громадян, й у 14 з них виявили коронавірус Covid-19. Влада Японії зазначила, що якщо інші країни також захочуть забрати своїх громадян – вони готові до співпраці. Пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють до лікарень Японії.

27 лютого борт покинув останній пасажир лайнеру. 14 карантинних днів минули, відтак пасажири, у яких не були підтверджені негативні результати тесту на вірус, покинули судно. 150 членів екіпажу висадять протягом декількох наступних днів. Після того, як вони покинуть корабель, їх помістять на карантин на 14 днів.

Загалом на судні заразилося 4 українців, про 2 з яких стало відомо 27 лютого. Втім 28 лютого стало відомо, що українка, яка однією з перших захворіла на коронавірус – повністю одужала.



Що потрібно знати про коронавірус / 24 канал

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