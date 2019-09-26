В Австралії повністю декриміналізували аборти

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легальні аборти
легальні аборти / lasestrellas.tv

В австралійському штаті Новий Південний Вель ухвалили закон, який декриміналізовує аборти.

Останній штат в Австралії декриміналізував аборти. За повну декриміналізацію абортів проголосували 26 депутатів, а 14 виступили проти, повідомляє BBC.

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До голосування, аборти дозволялися лише тоді, якщо лікар вбачав серйозну загрозу для здоров’я жінки, яка народжує. 


Останній штат в Австралії декриміналізував аборти

"Попередньо закон передбачав, що жінкам та лікарям загрожувало 10 років в’язниці за таке рішення, і це не нормально", — заявила депутатка Пенні Шарп, одна зі співавторів ухваленого законопроєкту.

Заборона діяла в Новому Південному Вельсі останні 119 років. Відтепер жительки штату зможуть перервати вагітність до 22-го тижня або пізніше за згоди лікаря.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Вагітність і пологи Жіноче здоров’я
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