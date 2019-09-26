В Австралії повністю декриміналізували аборти

В австралійському штаті Новий Південний Вель ухвалили закон, який декриміналізовує аборти.

Останній штат в Австралії декриміналізував аборти. За повну декриміналізацію абортів проголосували 26 депутатів, а 14 виступили проти, повідомляє BBC.

Читайте також: У Кореї лікар помилково зробив аборт не тій жінці

До голосування, аборти дозволялися лише тоді, якщо лікар вбачав серйозну загрозу для здоров’я жінки, яка народжує.



Останній штат в Австралії декриміналізував аборти

"Попередньо закон передбачав, що жінкам та лікарям загрожувало 10 років в’язниці за таке рішення, і це не нормально", — заявила депутатка Пенні Шарп, одна зі співавторів ухваленого законопроєкту.

Заборона діяла в Новому Південному Вельсі останні 119 років. Відтепер жительки штату зможуть перервати вагітність до 22-го тижня або пізніше за згоди лікаря.