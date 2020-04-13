В Австралії за кілька тижнів обіцяють ліки проти коронавірусу

Австралійські дослідники обіцяють за кілька тижнів завершити клінічні випробування ліків для ранньої діагностики й лікування коронавірусу.

Поки дослідження в області вакцин тривають, нині більший акцент робиться на посилення діагностики й пошуки лікування для порятунку життів, пише The Guardian.

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Також проводяться випробування для колективного імунітету, при якому у людей поширюється стійкість до вірусу.

Терміни для пошуку противірусних препаратів і розуміння, чи працюють вони чи ні, набагато коротші, ніж для вакцин. Оскільки в цих дослідженнях використовуються наявні ліки, тому ми знаємо їхню безпечність, ми знаємо, як їх використовувати,

– розповіла Шарон Левін, директор Інституту інфекцій і імунітету Пітера Доерті.

За її словами у світі нині проводяться понад 300 різних досліджень щодо лікування COVID-19.

Також гендиректор ВООЗ з питань пандемії коронавірусу Девід Набарро заявив, що вірус буде переслідувати людство протягом досить довгого часу, поки не з'явиться вакцина.

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