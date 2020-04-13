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В Австралії за кілька тижнів обіцяють ліки проти коронавірусу

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Ліки проти коронавірусу / unsplash.com

Австралійські дослідники обіцяють за кілька тижнів завершити клінічні випробування ліків для ранньої діагностики й лікування коронавірусу.

Поки дослідження в області вакцин тривають, нині більший акцент робиться на посилення діагностики й пошуки лікування для порятунку життів, пише The Guardian.

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Також проводяться випробування для колективного імунітету, при якому у людей поширюється стійкість до вірусу.

Терміни для пошуку противірусних препаратів і розуміння, чи працюють вони чи ні, набагато коротші, ніж для вакцин. Оскільки в цих дослідженнях використовуються наявні ліки, тому ми знаємо їхню безпечність, ми знаємо, як їх використовувати,
– розповіла Шарон Левін, директор Інституту інфекцій і імунітету Пітера Доерті.

За її словами у світі нині проводяться понад 300 різних досліджень щодо лікування COVID-19.

Також гендиректор ВООЗ з питань пандемії коронавірусу Девід Набарро заявив, що вірус буде переслідувати людство протягом досить довгого часу, поки не з'явиться вакцина.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус COVID-19 Медицина Австралія Ліки Лікування
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