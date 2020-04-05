В Австрії коронавірус пішов на спад: уряд думає про послаблення карантину

В Австрії зафіксували рекордно низьку кількість хворих на коронавірус за останню добу. Про остаточну перемогу над COVID-19 наразі говорити зарано, однак вірус у країні пішов на спад.

Так, в Австрії виявили за добу кількість нових хворих на COVID-19 становила 11 767, а днем раніше – 11 525 інфікованих. Про це повідомив кореспондент Укрінформ.

Важливо В Австрії розробили додаток, який сповіщає про контакт з хворим на коронавірус

Раніше в Австрії кількість хворих щодня збільшувалася на 3,66%, зараз же цей показник становить 3,17%. Тобто можна говорити про зменшення кількості нових випадків. Поступове зменшення кількості нових інфікувань спостерігається з 12 березня – на той час в Австрії виявили понад 300 хворих на COVID-19 і добове зростання становило близько 46%.

Чи послабить уряд карантин

З огляду на цю тенденцію уряд Австрії заявив про можливість послаблення деяких обмежень та поетапного відкриття закладів торгівлі. Як заявив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц, експерти проаналізують усі дані, і в понеділок, 6 квітня, влада повідомить, чи буде поступове відкриття магазинів.

На думку канцлера, обмежувальні заходи все ще необхідні. Поступове зняття обмежень має відбуватися з дотриманням заходів із запобігання нових спалахів зараження – носінням масок, дотриманням дистанції, масовим тестуванням.

Коронавірус в Австрії: головне