В Австрії пацієнтка з підозрою на коронавірус втекла з лікарні

Жінка з підозрою на китайський коронавірус втекла з клініки в австрійському місті Зальцбурзі.

Правоохоронці знайли 31-річну втікачку вдома, повідомляє телеканал OE24.

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Наразі невідомо, чому жінка вирішила так вчинити.

Департамент охорони здоров'я почав складати контактний профіль пацієнтки, щоб встановити людей, яких вона могла заразити. Частину людей можуть госпіталізувати.

Як пацієнтка заразилася

Жінку помістили в лікарню після подорожі до Тайваню і Нової Зеландії.

Під час повернення додому у неї виникли проблеми з диханням, тож жінка сама звернулася за консультацією. Лікарі госпіталізували пацієнтку з підозрою на новий коронавірус, тому що аналізи на грип були негативними.

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Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 5 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 493 людини. Загальна кількість інфікованих – понад 24 560 осіб по всьому світу.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.

Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.

Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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