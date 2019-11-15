В Бельгії від куріння вейпа помер підліток

18-річний Рафаель Пауерт отримав електронну сигарету, як подарунок на день народження. Не минуло місяця, як він помер від легеневої хвороби.

Рафаель Пауерт з Брюсселя вважається першою людиною, яка померла від куріння вейпа в Бельгії, повідомляє Telegraph.

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У Рафаеля почався кашель, який згодом переріс у задишку. За кілька днів його госпіталізували з важкими респіраторними проблемами.

Рівень кисню в легенях був настільки низьким, що хлопця ввели у медикаментозну кому. Але вже через 26 днів його легені "скам'яніли", і було прийнято рішення вимкнути вентилятор.

Щоб знайти причину пневмонії, яка коштувала Рафаелю життя, лікарі вивчили всі можливі причини. Єдиною гіпотезою, яка залишилась, це електронна сигарета або її наповнювач.

Він грав у регбі, значить, був сильним хлопчиком. Однак, всього за тиждень я побачив, як він змарнів,

– сказав тато хлопця.



Перша смерть від куріння вейпа в Бельгії

Я сподіваюся, що смерть мого сина може допомогти запобігти іншим жертвам електронних сигарет,

– додав чоловік.

Як пише видання, у Бельгії близько 300 000 користувачів електронних сигарет і близько двох мільйонів курців.

Нині у США близько 2 172 випадків захворювань легенів, пов’язаних з курінням вейпа – станом на 15 листопада там зафіксовано 42 смерті від куріння електронних сигарет.

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