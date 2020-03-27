В Бразилії відправлять в море усіх, хто перебуває в групі ризику через коронавірус

У Бразилії влада розглядає можливість відправки пенсіонерів з міських нетрів на військові кораблі ВМС, щоб вони в безпеці могли пережити епідемію коронавірусу.

Крім літніх людей пропонують розмістити на суднах представників інших "груп ризику" – астматиків і діабетиків, захворювання у яких протікає в дуже важкій формі, пише Rio Times.

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До таких методів вдаються через неможливість дотримання режиму самоізоляції і карантину в бразильських фавелах.

Особливість прийняття цього варіанту в тому, що офіційна влада нічого не зможе зробити без схвалення негласних керівників фавел.

Міністр охорони здоров'я Бразилії Едмар Сантос вже зустрівся з представниками більш ніж 40 бідних районів, щоб домогтися від них дозволу на надання допомоги пенсіонерам. Поки домовитися не вдалося.

Станом на 27 березня в Бразилії офіційно зареєстровано 2985 випадки зараження коронавірусів. Померло 77 осіб. Лікарні вже не можуть вмістити всіх хворих.



Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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