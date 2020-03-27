24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

В Бразилії відправлять в море усіх, хто перебуває в групі ризику через коронавірус

-
Коронавірус в Бразилії / focus.ua

У Бразилії влада розглядає можливість відправки пенсіонерів з міських нетрів на військові кораблі ВМС, щоб вони в безпеці могли пережити епідемію коронавірусу.

Крім літніх людей пропонують розмістити на суднах представників інших "груп ризику" – астматиків і діабетиків, захворювання у яких протікає в дуже важкій формі, пише Rio Times.

Також на тему: Коронавірус Covid-2019: останні новини

До таких методів вдаються через неможливість дотримання режиму самоізоляції і карантину в бразильських фавелах.

Особливість прийняття цього варіанту в тому, що офіційна влада нічого не зможе зробити без схвалення негласних керівників фавел.

Міністр охорони здоров'я Бразилії Едмар Сантос вже зустрівся з представниками більш ніж 40 бідних районів, щоб домогтися від них дозволу на надання допомоги пенсіонерам. Поки домовитися не вдалося.

Станом на 27 березня в Бразилії офіційно зареєстровано 2985 випадки зараження коронавірусів. Померло 77 осіб. Лікарні вже не можуть вмістити всіх хворих.


Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

​Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

 

Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Профілактика захворювань Бразилія Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 08:23 Коронавірус Covid-2019: останні новини
Медицина 187492
сьогодні , 12:00 Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: дані МЗС
Лікування 15307
сьогодні , 06:48 Україна закриває кордони: все, що потрібно знати
Статті 10454
сьогодні , 04:00 МВФ оприлюднив заяву про Україну: кредит можуть дати навіть більший, але за двох умов
Новини України 26282
сьогодні , 07:24 Коронавірус в Італії: ситуація знову загострилася, кількість померлих зросла
Медицина 162320
сьогодні , 00:44 Винесли в мішку, бо боялись заразитися: тіло померлого від коронавірусу недбало віддали родині
Лікування 11262
сьогодні , 12:15 Найкращі привітання колезі з Днем народження у прозі та віршах
Традиції 88842
сьогодні , 10:30 Коронавірус в окупованому Криму: кількість хворих зросла
Лікування 15103
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
26 березня 12:24 Як не розлучитись після карантину: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
25 березня 15:03 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт
25 березня 12:46 Що таке хантавірус: симптоми, профілактика та лікування
Олександр Бевза
24 березня 07:11 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
23 березня 19:50 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин
Залиште відгук