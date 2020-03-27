В Бразилії відправлять в море усіх, хто перебуває в групі ризику через коронавірус
У Бразилії влада розглядає можливість відправки пенсіонерів з міських нетрів на військові кораблі ВМС, щоб вони в безпеці могли пережити епідемію коронавірусу.
Крім літніх людей пропонують розмістити на суднах представників інших "груп ризику" – астматиків і діабетиків, захворювання у яких протікає в дуже важкій формі, пише Rio Times.
Також на тему: Коронавірус Covid-2019: останні новини
До таких методів вдаються через неможливість дотримання режиму самоізоляції і карантину в бразильських фавелах.
Особливість прийняття цього варіанту в тому, що офіційна влада нічого не зможе зробити без схвалення негласних керівників фавел.
Міністр охорони здоров'я Бразилії Едмар Сантос вже зустрівся з представниками більш ніж 40 бідних районів, щоб домогтися від них дозволу на надання допомоги пенсіонерам. Поки домовитися не вдалося.
Станом на 27 березня в Бразилії офіційно зареєстровано 2985 випадки зараження коронавірусів. Померло 77 осіб. Лікарні вже не можуть вмістити всіх хворих.
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
Які вікові групи українців найбільше хворіють на коронавірус: дані МОЗсьогодні , 09:59
-
В Італії померла четверта українка від коронавірусусьогодні , 11:11
-
На Рівненщині виявили 9 випадків зараження коронавірусомсьогодні , 08:57
-
Що робити після повернення додому з вулиці: покрокова інструкціясьогодні , 06:50
-
На Вінниччині вже дев'ять випадків коронавірусу: що відомосьогодні , 11:45
-
В Україні підтвердили 218 випадків зараження Covid-19сьогодні , 09:56