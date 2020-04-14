В Бразилії зупинили тестування Плаквенілу проти COVID-19 через жахливі побічні реакції

Вчені в Бразилії припинили частину досліджень Плаквенілу, який рекламували як можливі ліки проти коронавірусу. У пацієнтів виникли проблем з серцевим ритмом.

Препарат активно почав просувати Президент США Дональд Трамп. Тому в багатьох країнах почали проводитися різні дослідження.

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Хлорхін (так називається діюча речовина Плаквенілу) у ранніх тестах показав, що може стримувати проникнення вірусу в клітини, але тільки в пробірці. Однак, давно відомо, що цей лікарський препарат, який застосовують проти малярії, має серйозні побічні ефекти, в тому числі зміна серцебиття таким чином, що може призвести до раптової смерті.

Як проходило дослідження у Бразилії Плаквенілу?

Бразильське дослідження, яке провели в місті Манаус, планувало охопити 440 важко хворих пацієнтів з коронавірусом для тестування двох доз хлорохіну, пише medRxiv.

Але бразильські вчені протестували лише на 81 пацієнтові. Приблизно половина з них отримувала 450 мг хлорохіну двічі в день протягом п'яти днів, решта – по 600 мг два рази на день протягом 10 днів.

Після трьох днів прийому у пацієнтів з другої групи почалися серцеві аритмії. На шостий день шість осіб померли. Після цього випробування були зупинені.

Лікарі стверджують, що поки неможливо зрозуміти, наскільки безпечним і ефективним виявилося це лікування – не було групи порівняння, яка не отримувала лікування.

Складність і в тому, що всі пацієнти в дослідженні також отримували два антибіотики, цефтриаксон і азитроміцин. Останній також може мати побічні ефекти на серце.

Президент Бразилії Жаір Больсонаро неодноразово "рекламував" переваги хлорохіну і азитроміцину. В кінці минулого місяця оголосив, що військові лабораторії нарощують його виробництво.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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