В Чернігові через гепатит закрили школу

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Школу закрили на карантин
Школу закрили на карантин / mrpl.city

У Чернігівській школі №7, учнів якої госпіталізували із підозрою на гепатит А, призупинили навчання до кінця тижня.

В обласній дитячій лікарні з цим діагнозом перебуває вже 16 учнів ЗОШ № 7. Про це повідомляє пресслужба міськради Чернігова.

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Таке рішення 28 жовтня ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Зазначається, що всі працівники та учні 1-2-х та 5-х класів пройдуть обстеження.

 
Гепатит – що це?
Вірусне захворювання печінки, яке найчастіше передається фекально-оральним шляхом. Майже всі люди, уражені гепатитом А, повністю одужують і у них формується довічний імунітет до хвороби.

Нині в обласній дитячій лікарні з діагнозом гепатит А  перебуває 16 учнів ЗОШ № 7. Дітям призначили відповідне лікування. У школі проводять посилені санітарно-гігієнічні заходи.

Раніше 28 жовтня місцеве управління Державної служби з надзвичайний ситуацій повідомляло про 15 госпіталізованих.
 

 
Гепатит – симптоми
  • підвищена температура,
  • слабкість,
  • відсутність апетиту,
  • діарея,
  • блювота,
  • неприємні відчуття в животі,
  • сеча стає темнішою,
  • пожовтіння шкіри і білків очей.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 КК України ("Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням").

На відміну від гепатитів В і С, гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки й рідко закінчується смертю.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Освіта Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Новини Чернігова
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