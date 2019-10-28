В Чернігові через гепатит закрили школу

У Чернігівській школі №7, учнів якої госпіталізували із підозрою на гепатит А, призупинили навчання до кінця тижня.

В обласній дитячій лікарні з цим діагнозом перебуває вже 16 учнів ЗОШ № 7. Про це повідомляє пресслужба міськради Чернігова.

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Таке рішення 28 жовтня ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Зазначається, що всі працівники та учні 1-2-х та 5-х класів пройдуть обстеження.

Гепатит – що це? Вірусне захворювання печінки, яке найчастіше передається фекально-оральним шляхом. Майже всі люди, уражені гепатитом А, повністю одужують і у них формується довічний імунітет до хвороби.

Нині в обласній дитячій лікарні з діагнозом гепатит А перебуває 16 учнів ЗОШ № 7. Дітям призначили відповідне лікування. У школі проводять посилені санітарно-гігієнічні заходи.

Раніше 28 жовтня місцеве управління Державної служби з надзвичайний ситуацій повідомляло про 15 госпіталізованих.



Гепатит – симптоми підвищена температура,

слабкість,

відсутність апетиту,

діарея,

блювота,

неприємні відчуття в животі,

сеча стає темнішою,

пожовтіння шкіри і білків очей.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 КК України ("Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням").

На відміну від гепатитів В і С, гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки й рідко закінчується смертю.

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