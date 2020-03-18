В Чернігові перша обґрунтована підозра на коронавірус

В Чернігівській області госпіталізували жінку, яка повернулась з Італії. У Чернівецькій ОДА зазначили, що це перша серйозна підозра в області.

18 березня з підозрою на Covid-19 госпіталізували до Ніжинської міської лікарні жінку із с температурою та утрудненим диханням, повідомив очільник Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко у Facebook.

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"На жаль, у Чернігівській області є перша обґрунтована підозра на коронавірус", – заявив Прокопенко.

Він розповів, що до Ніжинської міської лікарні бригадою екстреної медичної допомоги доставили жінку із симптомами ГРВІ, у тому числі температурою та важким диханням.

В ОДА також додали, що жінка нещодавно повернулась з Італії.

Коронавірус в Україні: головне

Станом на 18 березня в Україні лабораторно підтвердили 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19, 2 з них – летальні.

Україна 12 березня ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії. У Житомирській та Чернівецькій областях з 17 березня ввели режим надзвичайної ситуації.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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