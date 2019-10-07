В Чернівцях померли новонароджені сіамські близнючки

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Сіамські близнюки в Україні
Сіамські близнюки в Україні / Unsplash

Дівчата народилися 28 вересня, проте останні три дні перебували у дуже важкому стані. Ввечері 5 жовтня лікарі констатували смерть немовлят.

Лікарі ще під час вагітності казали жінці про патологію, але вона відмовилась переривати вагітність через релігійні переконання, повідомляє УНІАН.

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Немовлята з'явилися на світ передчасно, і після народження перебували в реанімації на апаратах штучної вентиляції легень. Це був перший випадок в Україні за останні 7 років, тому новина про особливих дітей стала резонансною. 

За словами лікарів, мати жодного разу так і не навідалась до лікарні, лише батько часом приносив засоби для догляду новонароджених.

У дівчат було дві голови та одне тіло на двох, і це рідкісний випадок не лише в Україні, а й у світі.

Ймовірність народження сіамських близнюківТака подія трапляється приблизно 1 раз на 200 тисяч пологівБлизько половини немовлят з такою патологією народжуються мертвими.Рівень виживання сіамських близнят становить 5-25%. Переважно такі діти мають жіночу стать (у 70-75% випадків).

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Вагітність і пологи Новини Чернівців Новини Здоров'я Діти Втрати Здоров'я
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