24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

В Чернівцях з лікарні виписали 5 пацієнтів, в яких була підозра на коронавірус

- Читать новость на русском
В Чернівцях з лікарні виписали 5 пацієнтів, в яких була підозра на коронавірус / Getty Images

У Чернівцях з лікарні виписали 5 пацієнтів, у яких підозрювали зараження коронавірусом Covid-19.

Про це повідомили на офіційній сторінці Чернівецької ОДА у фейсбуці.

Читайте також В Україні зафіксували вже 156 випадків коронавірусу

Вчора, 25 березня, з обласної лікарні виписали 5 пацієнтів, яких раніше було госпіталізовано з підозрою на коронавірус. Людям зробили два тести на Covid-19, які показали негативний результат.

Також пресслужба додала, що стан буковинців, хворих на коронавірус, вранці 26 березня стабільний.

"У трьох пацієнтів є пневмонія, але погіршень не зафіксовано. Лихоманка є лише в одного з цих хворих. Усі вони перебувають під цілодобовим спостереженням лікарів. Усі діти, госпіталізовані до обласної дитячої клінічної лікарні, почуваються добре, температура в межах норми. У них хвороба перебігає у легкій формі", – йдеться у повідомленні.

Крім того, в Чернівецькій ОДА додали, що пацієнт №2, у якого було діагностовано коронавірус 12 березня, очікує на другий результат тесту.

симптоми коронавірусу
Як відрізнити коронавірус від інших захворювань / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Великдень у 2020 році: дата свята і традиції
сьогодні
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Чернівецька область Новини Чернівців Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 12:24 Як не розлучитись після карантину: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
25 березня 15:03 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт
25 березня 12:46 Що таке хантавірус: симптоми, профілактика та лікування
Олександр Бевза
24 березня 07:11 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
23 березня 19:50 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
Новини
Більше новин
Залиште відгук