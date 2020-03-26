В Чернівцях з лікарні виписали 5 пацієнтів, в яких була підозра на коронавірус

У Чернівцях з лікарні виписали 5 пацієнтів, у яких підозрювали зараження коронавірусом Covid-19.

Про це повідомили на офіційній сторінці Чернівецької ОДА у фейсбуці.

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Вчора, 25 березня, з обласної лікарні виписали 5 пацієнтів, яких раніше було госпіталізовано з підозрою на коронавірус. Людям зробили два тести на Covid-19, які показали негативний результат.

Також пресслужба додала, що стан буковинців, хворих на коронавірус, вранці 26 березня стабільний.

"У трьох пацієнтів є пневмонія, але погіршень не зафіксовано. Лихоманка є лише в одного з цих хворих. Усі вони перебувають під цілодобовим спостереженням лікарів. Усі діти, госпіталізовані до обласної дитячої клінічної лікарні, почуваються добре, температура в межах норми. У них хвороба перебігає у легкій формі", – йдеться у повідомленні.

Крім того, в Чернівецькій ОДА додали, що пацієнт №2, у якого було діагностовано коронавірус 12 березня, очікує на другий результат тесту.



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