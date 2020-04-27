В деяких країнах COVID-19 може забрати життя до 1% населення, – дослідження

Італійські вчені детально вивчили дані про перших 40 днів пандемії коронавірусу в Ломбардії. Вони провели розрахунки та підрахували, що у деяких країнах COVID-19 може стати причиною загибелі до 1% населення.

В архіві препринтів medRxiv з'явилося дослідження італійських вчених Джанлука Рінальді і Маттео Парадіз. Зона дослідження охопила 10 населених пунктів, населення яких загалом складає близько 50 тисяч людей.

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Дослідники не стали використовувати офіційну статистику смертності, оскільки в багатьох випадках вона може бути "неповною або перекрученою". Натомість вони скористалися статистикою тестування на SARS-CoV-2. На думку вчених, дані результатів масових аналізів дають змогу точніше оцінити масштаби пандемії та реальну летальність від COVID-19.

Дослідники зібрали дані про смертність за статевим розподілом з 21 лютого по 4 квітня та порівняли їх з такою ж статистикою за попередні 5 років. Вони виявили, що у 2020 році за ці 40 днів померли уп'ятеро більше людей, ніж зазвичай в цей період: в середньому 341 людина проти 70. Також вчені зазначили, що на початок квітня надлишкової смертності в країні вже не спостерігалося.



Порівняльна таблиця смертності у досліджуваних регіонах з 2015 по 2020 рік / medRxiv

Згодом дослідники проаналізували статистику масового тестування населення на антитіла, яке провели у конкретних регіонах Ломбардії після зняття жорстких обмежувальних заходів. Ступінь зараження вірусом в областях, які досліджували фахівці, склала близько 40%, а в деяких населених пунктах досягнула 80%. Відтак, дослідники встановили, що летальність від коронавірусу у цих регіонах становить 1,29%, а в групі людей від 60 років цей показник становить 4,25%.

До слова, цей показник майже збігся з летальністю на круїзному лайнері Diamond Princess (1,3%). Але в тому випадку була відносно невелика вибірка – близько 3000 протестованих, 712 інфікованих і 13 смертей. Окрім того, серед пасажирів лайнеру було багато літніх людей.

Перерахунок, проведений на основі даних з Diamond Princess для популяції Китаю виявив, що розрахунковий параметр летальності для цієї країни – 0,6%. Результати нового дослідження демонструють, що насправді це число удвічі більше, й не можна не врахувати той факт, що населення Італії одне з "найстаріших" у світі. Відтак, на думку дослідників, при поганому сценарії від коронавірусу може померти близько 1% громадян в кожній країні.



Оцінка летальності від COVID-19 для різних вікових груп / medRxiv

Також статистичні дані показують, що жорсткий карантин є ефективним заходом для запобігання пандемії, але є і погана сторона медалі – через ці заходи у населення не сформувався колективний імунітет. Відтак, велика частина людей може заразитися коронавірусом під час наступних хвиль пандемії.

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