В Дніпрі продають "ліки проти коронавірусу": чому це маячня та обман

У мережі з'явилася інформація, що в одній з аптек Дніпра продають саморобні ліки під назвою "Антікоронавірус". Здоров'я 24 вважає це обманом, адже наразі не існує препарату, який можна легко придбати в аптеках, який лікує від Covid-19, а вакцини у стадії розробки.

Про продаж ліків проти коронавірусу повідомили на одному з місцевих телеграм-каналів.

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"В аптеці на Калиновій продають саморобний ліки під назвою "Антікоронавірус". Як зазначено на упаковці, приймати його потрібно внутрішньо, а коштує цей засіб 55 гривень", – йдеться у повідомленні.

Чому у ліки проти коронавірусу не можна вірити?

Наразі тривають розробки вакцини проти коронавірусу, а медики і вчені шукають дієві ліки, які допоможуть вилікувати хворих.

Немає жодного офіційного підтвердження, скажімо, від ВООЗ та МОЗ про те, що в Україні винайшли ефективні ліки проти Covid-19 і їх можна придбати в аптеці за 55 гривень. А тому редакція Здоров'я 24 закликає не вірити шахраям, які намагаються заробити гроші на несправжніх ліках у часи пандемії.



В Дніпрі продають "ліки проти коронавірусу"

Нагадаємо, раніше компанія "Юрія-Фарм" потрапила у скандал через те, що поширили інформацію про те, що начебто за висновками провідних вчених препарат Декасан ефективно протидіє вірусам, зокрема коронавірусу. За словами Уляни Супрун, такий продаж несправжніх ліків від коронавірусу є злочином проти українців.

Не тільки в Україні продають "фейкові ліки" проти коронавірусу

Білоруські ЗМІ також розповіли про те, що в місті Пінськ продається препарат під назвою "Антикоронавірус".

В аптеках засіб не продається, а його реалізацією займаються приватні особи. У складі ліків "Антикоронавірус" є водний екстракт 10% прополісу на кремнієвій воді, а будь-яка інформація про застосування та клінічні випробування відсутня.



В Пінську також продають "ліки проти коронавірусу"



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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