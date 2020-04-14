В Еквадорі найбільша кількість померлих від коронавірусу, там бракує домовин: моторошні фото
В найбільшому місті Еквадору, в Гуаякілі зафіксували найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 та смертей від ускладнень захворювання. Моторошні фото з міста дають чітке розуміння масштабів пандемії.
Медичні установи міста не справляються з такою кількістю хворих, коронери не встигають засвідчувати смерті, які стаються вдома, а морги переповнені. Бракує навіть дерев'яних домовин, жителям довелося роздати близько 2000 картонних трун, заявив глава оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом Хорхе Вейтед, пише видання AP.
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За його словами, найближчим часом в Гуаякілі, де проживають близько 2,5 мільйона людей, помруть не менше 4,5 тисяч людей.
За офіційними даними, в Еквадорі виявили близько 7,5 тисяч випадків коронавірусної інфекції, з них 355 людей померли.
Однак, тільки на початку квітня за тиждень міські служби забрали з будинків в Гуаякілі понад 520 померлих.
Увага! Фото, опубліковані нижче, можуть шокувати! Будь ласка, не дивіться їх, якщо для вас це неприйнятно.
Влада не встигає фіксувати усі смерті від коронавірусу / Фото AP
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