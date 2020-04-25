В Еквадорі жінка прийшла до тями після того, як лікарі визнали її померлою від COVID-19

В Еквадорі 74-річна Альба Марурі Гранда потрапила до лікарні з діагнозом COVID-19. У жінки була висока температура та проблеми з диханням. Після госпіталізації вона впала у кому. Лікарі переплутали ім'я пацієнтки і помилково повідомили родині про її смерть.

Однак через місяць після помилкової звістки жінка прийшла до тями, пише газета El Comercio.

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24 квітня жінка вийшла з коми та повідомила медпрацівниці своє ім'я та номер телефону для зв'язку з сестрою. Лікарі вибачилися перед родиною Гранди, визнавши помилку.

Водночас родичі раніше кремували нібито останки Альби. Сім'я жінки провела майже місяць із прахом іншої людини в очікуванні, коли в Еквадорі скасують надзвичайний стан через коронавірус і дозволять провести церемонію поховання.

Тепер родичі вимагають від лікарні відшкодувати 2 тисячі доларів, які були витрачені на похоронні послуги та кремацію.



Лікарі помилково визнали жінку померлою від COVID-19 / Фото El Comercio

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