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В Еквадорі жінка прийшла до тями після того, як лікарі визнали її померлою від COVID-19

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Лікарі помилково визнали жінку померлою від COVID-19
Лікарі помилково визнали жінку померлою від COVID-19 / unsplash.com

В Еквадорі 74-річна Альба Марурі Гранда потрапила до лікарні з діагнозом COVID-19. У жінки була висока температура та проблеми з диханням. Після госпіталізації вона впала у кому. Лікарі переплутали ім'я пацієнтки і помилково повідомили родині про її смерть.

Однак через місяць після помилкової звістки жінка прийшла до тями, пише газета El Comercio.

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24 квітня жінка вийшла з коми та повідомила медпрацівниці своє ім'я та номер телефону для зв'язку з сестрою. Лікарі вибачилися перед родиною Гранди, визнавши помилку.

Водночас родичі раніше кремували нібито останки Альби. Сім'я жінки провела майже місяць із прахом іншої людини в очікуванні, коли в Еквадорі скасують надзвичайний стан через коронавірус і дозволять провести церемонію поховання.

Тепер родичі вимагають від лікарні відшкодувати 2 тисячі доларів, які були витрачені на похоронні послуги та кремацію.


Лікарі помилково визнали жінку померлою від COVID-19 / Фото El Comercio

Коронавірус в Еквадорі: головне

  • Станом на 25 квітня в Еквадорі зафіксували 22 719 випадків зараження коронавірусом. 1 366 осіб вилікувалися, 576 – померли від ускладнень, спричинених недугою.
  • Найбільший осередок коронавірусу зафіксований в місті Гуаякіль на тихоокеанському узбережжі, найбільшому місті Еквадору.
  • Там тіла померлих від коронавірусу лежать просто на вулицях та у будинках. Лікарні – переповнені, людей не встигають ховати.
  • Морги у місті також переповнені й більше не обслуговують людей.

 

Автор: Северин Трач
Теги: Лікування Коронавірус COVID-19 Еквадор Медицина Здоров'я
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