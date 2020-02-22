В евакуйованих у Нових Санжарах взяли зразки на перевірку ознак вірусу: фото з санаторію

Журналіст Олександр Махов, який відправився на евакуацію українців та іноземців з Уханя і разом з ними погодився на 14-денну ізоляцію, розповів, що сьогодні, 22 лютого, українські епідеміологи збирали аналізи на тест.

Про це Махов написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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В членів екіпажу, українців та іноземців епідеміологи зібрали матеріал з носової порожнини для того, щоб перевірити наявність коронавірусу.

"Аналізи відвезуть в Київ у лабораторію. Я вже здав. Трохи неприємно, але терпимо", – додав Махов.



В евакуйованих у Нових Санжарах взяли зразки на перевірку ознак вірусу / Фото: Олександр Махов



В евакуйованих у Нових Санжарах взяли зразки на перевірку ознак вірусу / Фото: Олександр Махов



В евакуйованих у Нових Санжарах взяли зразки на перевірку ознак вірусу / Фото: Олександр Махов

Вчора, 21 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив, що усі евакуйовані та персонал забезпечені засобами індивідуального захисту та знаходяться під цілодобовим наглядом лікарів.

Зеленський підтвердив, що 22 лютого люди пройдуть контрольні тести на наявність ознак вірусу, результати яких повідомлять найближчим часом.

Коротко про сутички в Нових Санжарах

Коли жителі Нових Санжар дізналися, що евакуйованих з Уханя везуть саме в їхнє селище, то ще ввечері 19 лютого влаштували перші протести та блокування доріг.

Через погіршення ситуації на місце прибули поліція та Нацгвардія з бронетехнікою.

Люди перекривали дороги, палили шини та влаштовували сутички з правоохоронцями.

Ввечері силовики відтіснили людей від дороги, щоб зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими.

Місцеві кидали камінням в автобуси з вигуками: "Ганьба" й розбили кілька вікон та двері. Евакуйовані у відповідь показували серця, махали прапорцями або просто закривали обличчя.

Зрештою, всі автобуси заїхали до медцентру, а правоохоронці зачинили ворота зсередини.

Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців і 1 цивільний.

Під час сутичок у Нових Санжарах поліція затримала 24 людей та відкрила 5 кримінальних справ. 21 лютого 23 затриманих відпустили, а чоловіка, який кидав камінням в автобус, – залишили під вартою.

Миротворець заявив, що внесе організаторів акцій протесту в базу "Чистилища".

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