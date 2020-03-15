В готелях Єгипту українців закрили на карантин через підозру на коронавірус
Українців, які відпочивали у готелях на курортах Шарм-ель-Шейх та Хургада, відправили на карантин у Єгипті. У готелях зафіксували підозру на коронавірус.
Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.
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У відомстві не уточнили, скільки саме українських туристів відправили на карантин.
"Українські туристи в Єгипті, які відпочивали на курортах Єгипту Шарм-ель-Шейх і Хургада в готелі Reef Oasis Beach Resort 5 * і Sentido Reef Oasis Senses Resort5 * перебувають на карантині", – йдеться в повідомленні.
Про карантин повідомили й самі українці. Зокрема, Антоніна Маровди у на своїй фейсбук-сторінці написала, що українські туристичні оператори скасували зворотні квитки туристам в Єгипті.
Тепер українці не знають, як повернутися додому.
Якщо лабораторні тести після закінчення карантину не виявлять випадків захворювання на Covid-19 або підозр на зараження ним, українські туристи зможуть повернутися додому.
Однак, як відомо, у ніч на 16 березня Україна закриває свої кордони для іноземців. Проте, існуватимуть винятки, за якими в нашу державу пускатимуть громадян інших країн. Українці ж зможуть повернутися додому безперешкодно.
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