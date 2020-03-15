В готелях Єгипту українців закрили на карантин через підозру на коронавірус

Українців, які відпочивали у готелях на курортах Шарм-ель-Шейх та Хургада, відправили на карантин у Єгипті. У готелях зафіксували підозру на коронавірус.

Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.

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У відомстві не уточнили, скільки саме українських туристів відправили на карантин.

"Українські туристи в Єгипті, які відпочивали на курортах Єгипту Шарм-ель-Шейх і Хургада в готелі Reef Oasis Beach Resort 5 * і Sentido Reef Oasis Senses Resort5 * перебувають на карантині", – йдеться в повідомленні.

Про карантин повідомили й самі українці. Зокрема, Антоніна Маровди у на своїй фейсбук-сторінці написала, що українські туристичні оператори скасували зворотні квитки туристам в Єгипті.

Тепер українці не знають, як повернутися додому.

Антоніна Маровди “Завтра о 5-50 ранку я вже був вилітати в Бориспіль, але мій квиток не дійсний. 60000 українському (і мене разом з ними) мають евакуювати з Єгипту за три дні! Однак, з 14-го березня чартери перестали літати, а значить додому вже не повернулися дуже багато туристів. Як сказав гід Join Ap "літати порожніми з Борисполя, чартерам просто не вигідно". Віддати належне нашому туроператору перебування в готелі нам оплачують, однак, "сарафанне" радіо повідомляє, що так з тур фірмою пощастило не всім. Рейси ... теоретично ... можуть відновити в понеділок”.

Якщо лабораторні тести після закінчення карантину не виявлять випадків захворювання на Covid-19 або підозр на зараження ним, українські туристи зможуть повернутися додому.

Однак, як відомо, у ніч на 16 березня Україна закриває свої кордони для іноземців. Проте, існуватимуть винятки, за якими в нашу державу пускатимуть громадян інших країн. Українці ж зможуть повернутися додому безперешкодно.

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Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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