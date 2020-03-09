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В Індії коронавірус виявили у трирічної дитини

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Коронавірус виявили у трирічної дитини / Unsplash

Сім'я подорожувала по Італії, після повернення у дитини підтвердили коронавірус Covid-19.

Індійські медики визначили зараження новим коронавірусом у 3-річної дитини зі штату Керала, яка стала наймолодшим пацієнтом з цим захворюванням в країні, повідомляє телеканал NDTV.

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Захворювання також вперше виявлено в союзній території Джамму і Кашмір – у 63-річної жінки.

Загалом в Індії уже підтвердили 39 випадків захворювання на коронавірус Covid-19.

Головне про Covid-19

  • Станом на 9 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 111 354 людей, з них померли – понад 3 тисячі осіб. Одужали 62 тисячі людей.
  • Коронавірус поширився на більшість європейських країн, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – 7 375 людей.
  • У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.
  • Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.
  • Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Наразі він отримує потрібне лікування.


Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Діти Індія
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