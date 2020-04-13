В Індії поліція дивним чином покарала туристів за порушення карантину

Поліцейські з індійського міста Рішікеш провели виховну роботу з десятьма іноземцями, які порушили карантин.

Як повідомляє місцева влада, туристів змусили 500 раз вибачитися на папері, пише republicworld.

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Інцидент стався 11 квітня. Серед порушників були громадяни США, Ізраїлю, Мексики і Австралії – їх виявили за безцільною прогулянкою біля річки Ганг.

Щоб туристи запам'ятали урок, їх змусили 500 разів написати фразу "Я не дотримувався (а) правила карантину, тому прошу вибачення".

Спочатку група не погодилася виконувати припис, але тоді їм запропонували альтернативу у вигляді заборони на в'їзд до Індії. Як результат – всі п'ять тисяч вибачень туристи написали.

У поліції заявили, що карантин, введений в країні в кінці березня, поширюється не тільки на громадян Індії, але і на гостей. Тепер, за словами офіцерів, усіх туристів будуть випускати на вулицю тільки з супровідником.

Станом на 13 квітня в Індії зафіксували 9240 випадків коронавірусу, з них 331 померло.



Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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