В Індії зафіксували перший випадок коронавірусу

Індія повідомила про перший випадок захворювання на китайський коронавірус. Пацієнт перебуває в ізоляції, а його стан ретельно контролюється.

30 січня підтвердилися аналізи тесту на nCoV в індійського студента, який навчається в Ухані, про це заявило Міністерство охорони здоров'я та добробуту сім'ї в, повідомляє NBOnews.

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Лікарі зазначають, що стан пацієнта стабільний, натомість індійське МОЗ розпочало термічний та симптоматичний скринінг у всіх аеропортах.

Індійський уряд заявив, що готовий боротися з будь-якими спалахами в країні. Окрім скринінгу, в аеропортах розташували спеціальні машини швидкої допомоги.

Лікарні створили відділення для ізоляції та готові зіткнутися з будь-якими надзвичайними ситуаціями. Засоби індивідуального захисту та маски доступні у достатній кількості у всіх штатах,

– зазначив уряд.

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 30 січня від нового коронавірусу у Китаї померли 170 людей.

29 січня стало відомо про 7 911 випадків зараження по всьому світу.

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Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.

Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

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