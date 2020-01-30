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В Індії зафіксували перший випадок коронавірусу

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В Індії зафіксували коронавірус / doc-research.org

Індія повідомила про перший випадок захворювання на китайський коронавірус. Пацієнт перебуває в ізоляції, а його стан ретельно контролюється.

30 січня підтвердилися аналізи тесту на nCoV в індійського студента, який навчається в Ухані, про це заявило Міністерство охорони здоров'я та добробуту сім'ї в, повідомляє NBOnews.

До теми: Коронавірус з Китаю: останні новини

Лікарі зазначають, що стан пацієнта стабільний, натомість індійське МОЗ розпочало термічний та симптоматичний скринінг у всіх аеропортах.

Індійський уряд заявив, що готовий боротися з будь-якими спалахами в країні. Окрім скринінгу, в аеропортах розташували спеціальні машини швидкої допомоги.

Лікарні створили відділення для ізоляції та готові зіткнутися з будь-якими надзвичайними ситуаціями. Засоби індивідуального захисту та маски доступні у достатній кількості у всіх штатах,
– зазначив уряд.

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

  • Станом на 30 січня від нового коронавірусу у Китаї померли 170 людей.
  • 29 січня стало відомо про 7 911 випадків зараження по всьому світу.
  • Наявність інфекції в Україні підозрювали 4 рази, але жоден випадок не підтвердився.
  • Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
  • Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.
  • МАУ виконає два рейси, аби евакуювати українців з КНР.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здорове життя Здоров'я Коронавірус 2020 Індія Інфекція
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