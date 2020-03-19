В Ірані кожні 10 хвилин помирає людина від коронавірусу

Іранські лікарі кожні 10 хвилин фіксують нову смерть від коронавірусу Covid-19. Це приблизно 140 летальних випадків на добу.

Про це заявив представник Міністерства охорони здоров'я Ірану Киянуш Джаханпур, передає IRNA.

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Також за даними відомства, щогодини Covid-19 інфікується 50 громадян Ірану.

"За останніми даними, кожні десять хвилин помирає одна людина. Враховуючи цю інформацію, раджу прийняти усвідомлене рішення про поїздки й зустрічі у дні Ноуруза (Новий рік за іранським календарем - ред.)", – сказав Джаханпур.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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