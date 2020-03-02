В Ірані люди облизують святині, щоб не захворіти на коронавірус: відео

В Ірані набирає обертів епідемія коронавірусу. Деякі місцеві жителі кинулися до святих місць, сподіваючись знайти там захист від підступної хвороби.

The Daily Mail опублікував кілька відеороликів, в яких іранці відвідують місцеві релігійні святині й облизують огорожі гробниць священних для шиїтів діячів.

Стверджується, що фільмування робилися в Мавзолеї Фатіми Масума і Імама Рези, розташованих в місті Кум. Саме це місто стало джерелом зараження сотень іранців.

За офіційними даними в країні близько 1 000 заражених, 54 людини померли. Природно, що масове облизування або поцілунки огорож і подібних поверхонь тільки підвищать ризик заражень, оскільки посприяють передачі вірусу.

Іран звинувачують в тому, що він не приймає належних заходів для захисту від коронавірусу. Зокрема, не вводиться жорсткий карантин в регіонах зараження за прикладом китайської провінції Хубей, немає й інших обмежень.

Коронавірус Covid-19: коротко

Станом на 2 березня на коронавірус захворіло понад 89 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.

Померли від хвороби понад 3000 людей, одужали – понад 30 000 осіб.

Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.

Станом на 2 березня в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.

20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.

МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.