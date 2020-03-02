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В Ірані люди облизують святині, щоб не захворіти на коронавірус: відео

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В Ірані люди облизують святині / uk.wikipedia.org

В Ірані набирає обертів епідемія коронавірусу. Деякі місцеві жителі кинулися до святих місць, сподіваючись знайти там захист від підступної хвороби.

The Daily Mail опублікував кілька відеороликів, в яких іранці відвідують місцеві релігійні святині й облизують огорожі гробниць священних для шиїтів діячів.

Стверджується, що фільмування робилися в Мавзолеї Фатіми Масума і Імама Рези, розташованих в місті Кум. Саме це місто стало джерелом зараження сотень іранців.

За офіційними даними в країні близько 1 000 заражених, 54 людини померли. Природно, що масове облизування або поцілунки огорож і подібних поверхонь тільки підвищать ризик заражень, оскільки посприяють передачі вірусу.

Іран звинувачують в тому, що він не приймає належних заходів для захисту від коронавірусу. Зокрема, не вводиться жорсткий карантин в регіонах зараження за прикладом китайської провінції Хубей, немає й інших обмежень. 

Коронавірус Covid-19: коротко

  • Станом на 2 березня на коронавірус захворіло понад 89 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
  • Померли від хвороби понад 3000 людей, одужали – понад 30 000 осіб.
  • Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
  • Станом на 2 березня в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.
  • 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
  • МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.

Коронавірус
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Коронавірус в Італії: 34 людей померло, кількість хворих зросла
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Автор: Олександр Бевза
Теги: Гігієна Новини Здоров'я Іран Профілактика захворювань Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування
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