В Ірані померло двоє людей від коронавірусу

Іранська влада повідомила про смерть двох людей від коронавірусу Covid-2019, який поширився з китайського міста Ухань.

Двоє іранців померли в лікарні після виявлення у них коронавірусу. Про це пише видання CNBC з посиланням на слова керівника міського університету медичних наук.

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Саме сьогодні, 19 лютого, стало відомо про перші випадки зараження в Ірані і згодом було повідомлення про смерть цих людей. Особи були з провінції Кум.

"Двоє іранців, які сьогодні зробили тестування на новий вид коронавірусу і отримали підтвердження, померли від респіраторних захворювань", – йдеться у джерелі.



Що потрібно знати про коронавірус / 24 канал

Станом на 19 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 012 людей. Загальна кількість інфікованих – 75 119 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали 14 715 людей.



Правда та міфи про коронавірус / 24 канал

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