В Ірані понад 700 людей померли, бо лікували коронавірус алкоголем
В Ірані 728 людей померли через отруєння алкоголем, який вважали способом лікування коронавірусу.
Про це повідомив радник міністерства охорони здоров’я Ірану Хосейн Хасаніан, пише Associated Press.
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Внаслідок отруєння алкоголем загинуло 728 іранців у період між 20 лютого та 7 квітня,
– йдеться у повідомленні.
За словами речника міністерства охорони здоров'я Ірану Кіануш Джаханпур, багато іранців намагалися лікуватися від коронавірусної хвороби метанолом, який є небезпечною отрутою.
Іран зазнає найбільших втрат через стрімке поширення коронавірусу на Близькому Сході, в країні офіційно підтвердили 5 806 летальних випадків та понад 91 тисяча хворих на коронавірусну хворобу.
Важливо! ВООЗ неодноразово наголошувала, що алкоголь на відмінну від правил гігієни не може захистити від коронавірусу і тим паче, не може лікувати.
Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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