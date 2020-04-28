В Ірані понад 700 людей померли, бо лікували коронавірус алкоголем

В Ірані 728 людей померли через отруєння алкоголем, який вважали способом лікування коронавірусу.

Про це повідомив радник міністерства охорони здоров’я Ірану Хосейн Хасаніан, пише Associated Press.

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Внаслідок отруєння алкоголем загинуло 728 іранців у період між 20 лютого та 7 квітня,

– йдеться у повідомленні.

За словами речника міністерства охорони здоров'я Ірану Кіануш Джаханпур, багато іранців намагалися лікуватися від коронавірусної хвороби метанолом, який є небезпечною отрутою.

Іран зазнає найбільших втрат через стрімке поширення коронавірусу на Близькому Сході, в країні офіційно підтвердили 5 806 летальних випадків та понад 91 тисяча хворих на коронавірусну хворобу.

Важливо! ВООЗ неодноразово наголошувала, що алкоголь на відмінну від правил гігієни не може захистити від коронавірусу і тим паче, не може лікувати.

Метанол – чим небезпечний? Метиловий спирт (метанол) – отрута із запахом алкоголю. Швидко вбирається і повільно виводиться. Його токсичність пов’язана з розпадом на формальдегід та мурашину кислоту. 10 мл викликають тяжке отруєння, 80-150 мл призводять до смерті. Отрута завдає значної шкоди центральній нервовій системі, дихальним шляхам, слизовим оболонкам травних органів, органам зору. Тяжкість стану хворого залежить від кількості випитого. Навіть невелика доза здатна привести до серйозних проблем зі здоров'ям чи навіть смерті.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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