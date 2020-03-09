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Коронавірус: в Ірані семеро людей випили метанол і померли

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В Ірані семеро людей випили метанол від коронавірусу і померли / Getty Images

Семеро людей в центральній іранській провінції Альборз померли після вживання метилового спирту. Вони вживали метинол тому, що прочитали в інтернеті, нібито він допомагає від коронавірусу.

Про це повідомляє агентство INSA з посиланням на слова представника місцевої прокуратури Мохаммад Агаярі.

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За його словами, ці люди вживали метиловий спирт, адже вважали, що він допоможе від коронавірусу. Таку інформацію вони прочитали в інтернеті. 

У виданні зазначається, що в Ірані метиловий спирт використовують з метою профілактичної обробки поверхонь через спалах коронавірусу в країні. Відтак його можна вільно придбати в магазинах.

Іран є однією з країн, де зафіксовано найбільше випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість хворих сягає понад 6 тисяч осіб, а госпіталізовано з підозрою на інфікування близько 16 тисяч людей.

Через загрозу подальшого поширення вірусу, уряд прийняв рішення закрити всі школи та університети до 20 березня 2020 року.

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Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус Covid-19 Іран Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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