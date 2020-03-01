В Ірані від коронавірусу помер пропагандист, який хотів ним заразитися для популярності
Від коронавірусу помер Хамед Джалалі Кашані, який був активним прихильником чинного іранського режиму. Він з недовірою ставився до хвороби та спростовував її стрімке поширення.
Зокрема провладний активіст вважав, що інформацію про стрімке поширення коронавірусу поширювали з метою зірвати парламентські вибори, повідомляє Al Arabiya.
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21 лютого, в день проведення виборів, Кашані написав у своєму твіттері: "Ви вважаєте, що можете знизити явку виборців за допомогою цих брудних прийомів?".
Того ж дня він повідомив, що захворів на грип й додав, що краще б це був коронавірус.
Хотів би я, щоб це був коронавірус або щось подібне, щоб про мене всі заговорили",
– заявив Хамед Джалалі Кашані.
28 лютого Кашані помер через ускладнення, спричинені коронавірусною інфекцією. Чи знав він про свою хворобу, чи її вчасно не діагностували – невідомо, адже інших подробиць не розголошують.
Нагадаємо, що в Ірані коронавірусом Covid-19 заразилися четверо чиновників:
- Віцепрезидент країни з питань жінок і сімейних справ Масумех Ебтекар;
- Голова комітету з національної безпеки й закордонних справ парламенту Ірану Моджтаба Золнур;
- Заступник міністра охорони здоров'я Ірадж Харірчі;
- Член парламенту Махмуд Садегі.
Станом на 1 березня, Іран сповістив про 593 випадки зараження коронавірусом й 43 летальних випадки.
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу
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