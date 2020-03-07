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В Ірані від коронавірусу померла депутатка парламенту: деталі

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Фатіма Рахбар / tasnimnews.com

Новообрана депутатка парламенту Ірану Фатіма Рахбар померла від коронавірусу 7 березня. Кілька днів жінка провела в лікарні у Тегерані.

Жінку під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів після того, як отримали позитивні результати тесту. Про це повідомили в агентстві Tasnim.

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Експерти кажуть, що це є доказом стрімкого поширення хвороби в державних установах і по всій країні. Іранські ЗМІ повідомили, що захворювання також підтвердили у кількох топ-чиновників, заступника міністра охорони здоров'я і 5 парламентарів.

Скільки людей померли в Ірані від коронавірусу? В Ірані за добу від коронавірусу Covid-19 померла 21 людина. Загалом, від недуги загинули 145 осіб.

Іранські ЗМІ повідомили, що в країні виявили 1076 нових випадків зараження. Загальна кількість людей, які заразилися коронавірусом в Ірані – майже 6 тисяч осіб.

Наразі в Ірані госпіталізовано понад 16 тисяч осіб з підозрою на коронавірус.

До слова, через загрозу подальшого поширення вірусу, уряд прийняв рішення закрити всі школи та університети до 20 березня 2020 року.

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Коронавірус у цифрах / інфографіка 24 каналу

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Автор: Аліна Оліховська
Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Медицина Лікування Іран
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