В Ірані відкриваються магазини і торгові центри через послаблення карантину

З понеділка, 20 квітня, в Ірані починають поступово послаблювати карантинні заходи, які ввели через небезпеку поширення коронавірусу COVID-19.

Про це пише видання Associated Press. В Ірані відновили роботу великі торгові центри, магазини і ринки.

Читайте також Китай успішно провів випробування вакцини проти COVID-19 на тваринах

Додамо, що працювати магазину можуть тільки до 18:00. Також у країні відкрили проїзд міжнародними автомагістралями.

Наразі заклади харчування, спортивні зали, мечеті та інші громадські і релігійні місця залишаються закритими.

Раніше іранська влада відмовилася вводити широкомасштабний режим ізоляції, незважаючи на зростання кількості випадків зараження коронавірусом.

Станом на 20 квітня в Ірані виявили 82211 випадків зараження COVID-19, 5118 людей померли. На щастя, 57023 пацієнтів одужали.

Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.