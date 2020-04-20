В Ірані відкриваються магазини і торгові центри через послаблення карантину
З понеділка, 20 квітня, в Ірані починають поступово послаблювати карантинні заходи, які ввели через небезпеку поширення коронавірусу COVID-19.
Про це пише видання Associated Press. В Ірані відновили роботу великі торгові центри, магазини і ринки.
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Додамо, що працювати магазину можуть тільки до 18:00. Також у країні відкрили проїзд міжнародними автомагістралями.
Наразі заклади харчування, спортивні зали, мечеті та інші громадські і релігійні місця залишаються закритими.
Раніше іранська влада відмовилася вводити широкомасштабний режим ізоляції, незважаючи на зростання кількості випадків зараження коронавірусом.
Станом на 20 квітня в Ірані виявили 82211 випадків зараження COVID-19, 5118 людей померли. На щастя, 57023 пацієнтів одужали.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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