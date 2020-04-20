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В Ірані відкриваються магазини і торгові центри через послаблення карантину

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В Ірані відкриваються магазини і торгові центри через послаблення карантину / Getty Images

З понеділка, 20 квітня, в Ірані починають поступово послаблювати карантинні заходи, які ввели через небезпеку поширення коронавірусу COVID-19.

Про це пише видання Associated Press. В Ірані відновили роботу великі торгові центри, магазини і ринки.

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Додамо, що працювати магазину можуть тільки до 18:00. Також у країні відкрили проїзд міжнародними автомагістралями.

Наразі заклади харчування, спортивні зали, мечеті та інші громадські і релігійні місця залишаються закритими. 

Раніше іранська влада відмовилася вводити широкомасштабний режим ізоляції, незважаючи на зростання кількості випадків зараження коронавірусом.

Станом на 20 квітня в Ірані виявили 82211 випадків зараження COVID-19, 5118 людей померли. На щастя, 57023 пацієнтів одужали.

Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Іран Здорове життя
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