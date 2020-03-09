В Ірані звільнили близько 70 тисяч ув'язнених через епідемію коронавірусу

В Ірані звільнять 70 тисяч ув'язнених з метою поширення нового виду коронавірусу Covid-19 у в'язницях.

Про це пише видання Mizan Online з посиланням на слова глави судової влади країни Ібрагіма Раїса.

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У виданні не уточнюється, чи після епідемії коронавірусу ув'язнені будуть поверненні у місця позбавлення волі.

Як заявив Раїв, що звільнення ув'язнених продовжиться у випадках, якщо це не становитиме загрозу для безпеки суспільства.

Іран є однією з країн, де зафіксовано найбільше випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість хворих сягає понад 6 тисяч осіб, а госпіталізовано з підозрою на інфікування близько 16 тисяч людей.

Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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