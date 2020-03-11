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В Іспанії – потужний спалах коронавірусу: вже пів сотні смертей

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Коронавірус в Іспанії / Getty images

В Іспанії стрімко зростає кількість хворих на коронавірус Covid-19. Так, станом на 11 березня відомо про 2 174 підтверджені випадки хвороби. Від коронавірусу в Іспанії вже померли 49 людей.

Таким чином країна опинилася на 2 місці за кількістю інфікованих коронавірусом після Італії серед європейських країн. Про це інформує El Pais.

Важливо В яких країнах через коронавірус діє обмеження або заборона в’їзду: список

За останню добу кількість померли зросла на 14 випадків. Водночас, 138 осіб в Іспанії вже одужали, 101 людина перебуває у критичному стані.

Половина інфікованих перебувають у Мадриді, а також в однойменній провінції. Лише тут за останню добу були зафіксовані 10 летальних випадків.

Поки уряд Іспанії не розглядав питання про закриття Мадрида на карантин. Водночас, до 25 березня скасовані всі прямі авіарейси з Італії в іспанські аеропорти.

Найбільше хворих у Мадриді: карта

Масові та спортивні заходи у регіонах Мадрида та Ріохи теж скасували, окрім них, обмеження стосуються баскських міст Віторія і Лабастіда.


Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Коронавірус Covid-19 Жертви Інфекція у Європі
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