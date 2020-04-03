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В Іспанії до кінця квітня можуть розробити вакцину проти коронавірусу

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Вакцина проти коронавірусу / unsplash.com

В Іспанії заявили, що готові розробити вакцину від коронавірусу COVID-19. А прототип вакцини може з'явитися ще у квітні.

Про це заявив міністр науки Іспанії Педро Дюке на пресконференції в четвер, повідомляє Bloomberg.

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У нас є багато іспанських організацій, які працюють над декількома варіантами створення вакцини. Ця область прогресує, і, найімовірніше, до кінця квітня у нас буде прототип вакцини,
– зазначив міністр.

За його словами, у Національному центрі біотехнології розробляють "одну з найсучасніших у світі вакцин проти COVID-19".

Повна вакцина проти вірусів, яка розробляється в Національному центрі біотехнології, є однією з найсучасніших у світі. Я думаю, що є ймовірність того, що вакцина буде виявлена ​​в Іспанії,
– заявив Педро Дюке.

Що відомо про поширення коронавірусу в Іспанії?Спалах коронавірусу досі триває в Іспанії. За останню добу від хвороби померли 932 людини. Упродовж останнього тижня щодня в Іспанії помирає понад 800 людей. З початку епідемії в Іспанії вже зареєстровано 10 935 летальних випадків від коронавірусу. Кількість інфікованих складає понад 117 тисяч. Лише за останню добу коронавірусом заразилися понад 7 тисяч людей.

Важливо! Вчені всього світу наразі намагаються розробити вакцину проти коронавірусу. ЇЇ немає на ринку, якщо є пропозиції – це спекуляції. Процес розробки вакцини доволі клопіткий та дорогий. Раніше фахівці заявляли, що їм потрібен щонайменше рік.

Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Ліки дослідження Лікування
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