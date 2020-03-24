В Іспанії за добу виявили рекордну кількість хворих на коронавірус: ситуація гірша ніж в Італії

За останню добу в Іспанії зафіксували 6 674 нових випадків інфікування коронавірусом Covid-19 – це найбільший показник із початку епідемії.

Міністерство охорони здоров'я Іспанії повідомило, що в країні виявили за добу рекордну кількість хворих на коронавірус. Також іспанська газета El Pais пише, що пандемія коронавірусу поширюється в Іспанії швидше і ширше, ніж в Італії.

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Загальна кількість хворих на Covid-19 в країні складає 39 763 – наразі це друга після Італії європейська країна за кількістю випадків коронавірусу.

Лише за добу померли понад 500 людей

Крім того, за добу від ускладнень спричинених коронавірусом Covid-19 померли 514 людей; загалом від початку епідемії – 2 696. Водночас 3355 людей вилікувалися.

Пандемія в Іспанії ширша, ніж в Італії

В Іспанії інфекція активно поширюється по регіонах, в яких раніше не фіксували випадки захворювання.

В Італії найбільш проблемними є три регіони – Ломбардія, Емілія-Романья і Венето, в той час як в Іспанії інфекція активно поширюється по автономним спільнотам, в яких раніше Covid-19 не фіксували.

Ми перебуваємо у фазі зростання впливу вірусу, і така ситуація триватиме якийсь час,

– заявив глава іспанської Спільноти епідеміології Пере Годоя.

Що відомо про коронавірус в Іспанії? Іспанія оголосила карантин на території усієї країни з 8 ранку 15 березня. Жителям можна виходити з дому лише для того, щоб придбати їжу, ліки, їздити на роботу, відвідувати лікарні та банки, а також здійснювати поїздки, пов'язані з доглядом за дітьми та літніми людьми. Президент Каталонії Кім Торра також отримав позитивний результат на коронавірус.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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