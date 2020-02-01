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В Іспанії зафіксували перший випадок зараження смертельним коронавірусом з Китаю

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В Іспанії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом / Getty Images

Небезпечний вид коронавірусу, який зародився у Китаї, вийшов за межі країни і стрімко розповсюджується світом. Новий випадок зараження медики зафіксували в Іспанії в одного з туристів.

Станом на 1 лютого, відомо про понад 11 тисяч хворих новим видом коронавірусу у всьому світі. Кількість летальних випадків – 259 людей. 

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Як йдеться у публікації прес-служби Міністерства охорони здоров'я Іспанії, медики підтвердили перший випадок зараження у країні. Інфікованим став один з п'яти туристів з Німеччини, який перебував на карантині в одній з клінік острова Гомера, що входить до складу Канарських островів.

У туристів було взято аналізи, які були відправлені в мадридський Інститут Карлоса III. Відтак стало відомо, що один зі зразків дав позитивний результат. Наразі хворого пацієнта ізолювали.

Що відомо про коронавірус у Китаї

  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям через небезпечний коронавірус.
  • У середньому від нього помирають 9% інфікованих. Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили свою діяльність у Китаї. Україна евакуювала своїх громадян з китайського міста Санья.

Факти про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Коронавірус з Китаю: останні новини
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Теги: Коронавірус 2020 Китай Новини Здоров'я Здорове життя Здоров'я
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