В Іспанії зафіксували перший випадок зараження смертельним коронавірусом з Китаю

Небезпечний вид коронавірусу, який зародився у Китаї, вийшов за межі країни і стрімко розповсюджується світом. Новий випадок зараження медики зафіксували в Іспанії в одного з туристів.

Станом на 1 лютого, відомо про понад 11 тисяч хворих новим видом коронавірусу у всьому світі. Кількість летальних випадків – 259 людей.

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Як йдеться у публікації прес-служби Міністерства охорони здоров'я Іспанії, медики підтвердили перший випадок зараження у країні. Інфікованим став один з п'яти туристів з Німеччини, який перебував на карантині в одній з клінік острова Гомера, що входить до складу Канарських островів.

У туристів було взято аналізи, які були відправлені в мадридський Інститут Карлоса III. Відтак стало відомо, що один зі зразків дав позитивний результат. Наразі хворого пацієнта ізолювали.

El Centro Nacional de Microbiología, del Instituto de Salud Carlos III, confirma un caso de #coronavirus detectado en España.

Se trata del análisis a una de las muestras enviadas desde La Gomera, Canarias. El paciente está ingresado y aislado en un centro hospitalario de la isla. pic.twitter.com/Jc8ignBZNO — Salud Pública (@SaludPublicaEs) January 31, 2020

Що відомо про коронавірус у Китаї

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям через небезпечний коронавірус.

У середньому від нього помирають 9% інфікованих. Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили свою діяльність у Китаї. Україна евакуювала своїх громадян з китайського міста Санья.

Факти про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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