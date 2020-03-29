24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

В Італія одужала від коронавірусу перша українка

-
В Італія одужала від коронавірусу перша українка / Getty Images

Першою українкою, яка змогла одужати від коронавірусу на території Італії, стала Павлина Шимбір з селища на Вінниччині. Останні 10 років жінка працює в італійському містечку Медічина, де і захворіла на короновірус.

Про боротьбу із хворобою Павлина розповіла в коментарі ТСН.

Читайте також Коронавірус в Італії 29 березня 2020

Жінка підхопила вірус 3 тижні тому і перебувала в тяжкому стані, оскільки її здоров'я погіршував цукровий діабет.

Українку лікували експериментальним італійським методом, який схожий з лікуванням ревматизму.

"Метод був придуманий італійським професором на лікуванні ревматоїдного артриту, документи у мене всі є, але інформація в них конфіденційна, щоб не почали виробляти щось подібне підпільно і не постраждали наші громадяни", – сказала Павлина.

За цим протоколом, за словами жінки, лікували лише 5 людей і у всіх спостерігалася дуже швидка позитивна динаміка. Швидке покращення здоров'я спостерігалося тільки на 4 добу лікування.

Наразі вона перебуває вдома і 14 днів має проходити самоізоляцію. Двічі у тиждень її будуть забирати в лікарню і робити процедури для правильного дихання.

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

​Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здорове життя
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 12:47 Помер хворий на коронавірус Олег Міщенко – ексзаступник голови Київської ОДА, – Парцхаладзе
Новини України 39976
сьогодні , 15:09 У Тернополі вісім лікарів інфекційного відділення звільнились через коронавірус
Лікування 17330
сьогодні , 11:55 Ляшко назвав єдину область, у якій немає випадків коронавірусу
Лікування 7345
сьогодні , 13:34 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 1500 хворих
Лікування 119944
сьогодні , 14:28 Коронавірус COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах
Здорове життя 19790
сьогодні , 10:59 В Україні від коронавірусу померли 9 людей: перелік областей
Лікування 25830
сьогодні , 16:00 Російсько-українська війна: Путін не має уникнути відповідальності
Блоги 31790
сьогодні , 16:05 Місячний календар на березень 2020
Космос 42997
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
28 березня 07:30 До літа зараження COVID-19 спаде, але відновиться восени, – відверте інтерв'ю з вірусологинею
Альона Чернецька
27 березня 15:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
27 березня 00:14 Протефлазід проти коронавірусу: чи справді українські ліки можуть вилікувати Covid-2019
Олександр Бевза
26 березня 12:24 Як не розлучитись після карантину: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
25 березня 15:03 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт

Новини
Більше новин
Залиште відгук