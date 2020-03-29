В Італія одужала від коронавірусу перша українка
Першою українкою, яка змогла одужати від коронавірусу на території Італії, стала Павлина Шимбір з селища на Вінниччині. Останні 10 років жінка працює в італійському містечку Медічина, де і захворіла на короновірус.
Про боротьбу із хворобою Павлина розповіла в коментарі ТСН.
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Жінка підхопила вірус 3 тижні тому і перебувала в тяжкому стані, оскільки її здоров'я погіршував цукровий діабет.
Українку лікували експериментальним італійським методом, який схожий з лікуванням ревматизму.
"Метод був придуманий італійським професором на лікуванні ревматоїдного артриту, документи у мене всі є, але інформація в них конфіденційна, щоб не почали виробляти щось подібне підпільно і не постраждали наші громадяни", – сказала Павлина.
За цим протоколом, за словами жінки, лікували лише 5 людей і у всіх спостерігалася дуже швидка позитивна динаміка. Швидке покращення здоров'я спостерігалося тільки на 4 добу лікування.
Наразі вона перебуває вдома і 14 днів має проходити самоізоляцію. Двічі у тиждень її будуть забирати в лікарню і робити процедури для правильного дихання.
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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