В Італії 101-річний чоловік поборов коронавірус

Спалах епідемії коронавірусу досі триває в Італії. Днями 101-річний пенсіонер одужав від хвороби та вже поїхав з лікарні додому.

Заступниця мера італійського міста Ріміні Глорія Лісі повідомила, що пацієнта госпіталізували в лікарню Ріміні з позитивним результатом аналізу на коронавірус минулого тижня.

До речі Коронавірус в Італії: епідемія в Ломбардії спадає, але загальна смертність досі висока

Чоловік народився у 1919 році в розпал іншої трагічної світової епідемії.

Він бачив все: голод, біль, прогрес, кризу і відновлення. Перетнувши 100-річний бар'єр, доля поставила перед ним цей новий виклик, невидимий і жахливим одночасно,

– розповіла Глорія Лісі.

Заступниця мера нагадала, що відповідно до статистики, пенсіонери найбільш схильні до летальних випадків під час хвори. Однак 101-річний чоловік навчив нас, "що майбутнє ще не написане".

За даними BBC, середній вік померлих від коронавірусу в Італії становить 81 рік, переважно це чоловіки (72%).

Коронавірус в Італії: що відомо

Загальна кількість заражених в Італії – понад 74 тисячі людей, померли 7 503 людей.

У країні найбільша кількість смертей через хворобу у світі, а в лікарнях вже не вистачає ліжок та необхідних медичних засобів.

Жителям Італії заборонили ходити вулицями. Виходити можна лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.

В Італії від коронавірусу померли вже 3 українки.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу