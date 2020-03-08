В Італії через Covid-19 створили "червону зону" з дуже суворими обмеженнями

Понад 10 мільйонів людей у 23 провінціях Італії потрапили до "червоної зони" через спалах коронавірусу. Влада країни запроваджує дуже суворі обмеження: заборону на в'їзд та виїзд, закриття громадських місць, скасування усіх заходів.

Уряд Італії запроваджує суворі обмеження для усієї Ломбардії (це автономний регіон з 12 провінцій) та ще 11 провінцій на півночі країни. Дороги перекриті, в'їзд і виїзд дозволено "лише за крайньої потреби". Про це пише La Respublica.

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Видання опублікувало відповідний урядовий указ, який набуває чинності з неділі, 8 березня. Попередньо датою завершення суворих обмежувальних заходів визначено 3 квітня.

Як саме заборони вводить Італія через коронавірус

В'їжджати до "червоної зони" та виїжджати з неї заборонено , хіба маєте крайню потребу.

, хіба маєте крайню потребу. Особам з ознаками респіраторної інфекції чи з температурою понад 37,5 градуса наполегливо рекомендують повідомити лікаря, залишатися вдома і максимально обмежувати контакти з людьми.

Усім, хто перебуває на домашньому карантині, або у кого діагностовано коронавірус, заборонено виходити на вулицю.

Спортивні змагання та інші громадські заходи, серед них і релігійні, – скасовано. Похорони, весілля тощо проводити заборонено.

Усі музеї, спортивні секції, культурні центри, курорти та басейни – закриті.

Бари та ресторани можна тримати відкритими, якщо власник гарантує відстань між клієнтами у понад метр.

Відпустки для лікарів та медсестер на цей період також надавати заборонено.

У разі виявлення порушників таким загрожує покарання у 3 місяці позбавлення волі та штраф у 206 євро.

Щодо яких регіонів діятимуть обмеження

Заборони, окрім усієї Ломбардії, стосуються провінцій Модена, Парма, П'яченца, Реджо-нель-Емілія, Ріміні, Пезаро та Урбіно, Венеція, Падуя, Тревізо, Асті і Алессандрія.



Провінції Італії, які перебувають на карантині / Інфографіка corriere.it

Коротко про китайський коронавірус

Станом на 7 березня на коронавірус захворіли понад 100 тисяч юдей, понад 3 тисячі померли.

І хоча найбільші спалахи вірусу в Азії (Китай, Південна Корея, Іран), він вже поширився на більшість європейських країн. Зараз коронавірус фіксують навіть на маленьких островах.

Найбільше випадків зараження в Європі – в Італії. Мовиться про понад 5000 хворих людей.



Що слід знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу