В Італії через коронавірус карантин продовжили до травня

Через епідемію коронавірусу влада Італії вирішила продовжити обмежувальні заходи, які ввели по всій країні. Тепер карантин в Італії триватиме до 3 травня.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте зауважив, що це складне, але необхідне рішення, повідомляє Bloomberg.

Важливо Історія порятунку: як італійці вилікували українку від коронавірусу

За словами прем'єра, вже з 14 квітня в Італії можливе відновлення роботи:

магазинів канцтоварів;

книгарень;

магазинів товарів для дітей.

Однак це можливо лише за умови забезпечення всіх необхідних правил безпеки для відвідувачів. Конте також заявив, що він сподівається, що з 3 травня Італія перейде до відновлення активності.

Конте зазначив, що в Італії є явні ознаки того, що обмежувальні заходи приносять свої плоди. Він додав, що якщо зараз італійці поступляться, то ризикують втратити всі позитивні результати, які завоювали досі.

Коронавірус в Італії: головне

Італія досі залишається одним з епіцентрів пандемії коронавірусу у світі. Від початку епідемії в Італії 147 577 людей заразились коронавірусом, померли – 18 849 людей, одужати вдалося понад 30 тисячам хворих.

Наразі у відділеннях інтенсивної терапії залишається 3497 хворих, загалом у лікарнях перебувають 28242 пацієнтів з COVID-19.

Втім, збереглася тенденція одужання та зменшення кількості летальних випадків.

Наразі у країні діє жорсткий карантин: на вулицю не можна виходити без потреби.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.