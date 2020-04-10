В Італії через коронавірус карантин продовжили до травня
Через епідемію коронавірусу влада Італії вирішила продовжити обмежувальні заходи, які ввели по всій країні. Тепер карантин в Італії триватиме до 3 травня.
Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте зауважив, що це складне, але необхідне рішення, повідомляє Bloomberg.
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За словами прем'єра, вже з 14 квітня в Італії можливе відновлення роботи:
- магазинів канцтоварів;
- книгарень;
- магазинів товарів для дітей.
Однак це можливо лише за умови забезпечення всіх необхідних правил безпеки для відвідувачів. Конте також заявив, що він сподівається, що з 3 травня Італія перейде до відновлення активності.
Конте зазначив, що в Італії є явні ознаки того, що обмежувальні заходи приносять свої плоди. Він додав, що якщо зараз італійці поступляться, то ризикують втратити всі позитивні результати, які завоювали досі.
Коронавірус в Італії: головне
- Італія досі залишається одним з епіцентрів пандемії коронавірусу у світі. Від початку епідемії в Італії 147 577 людей заразились коронавірусом, померли – 18 849 людей, одужати вдалося понад 30 тисячам хворих.
- Наразі у відділеннях інтенсивної терапії залишається 3497 хворих, загалом у лікарнях перебувають 28242 пацієнтів з COVID-19.
- Втім, збереглася тенденція одужання та зменшення кількості летальних випадків.
- Наразі у країні діє жорсткий карантин: на вулицю не можна виходити без потреби.
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