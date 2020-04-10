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В Італії через коронавірус карантин продовжили до травня

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Карантин в Італії продовжили до 3 травня / Getty Images

Через епідемію коронавірусу влада Італії вирішила продовжити обмежувальні заходи, які ввели по всій країні. Тепер карантин в Італії триватиме до 3 травня.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте зауважив, що це складне, але необхідне рішення, повідомляє Bloomberg.

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За словами прем'єра, вже з 14 квітня в Італії можливе відновлення роботи:

  • магазинів канцтоварів;
  • книгарень;
  • магазинів товарів для дітей.

Однак це можливо лише за умови забезпечення всіх необхідних правил безпеки для відвідувачів. Конте також заявив, що він сподівається, що з 3 травня Італія перейде до відновлення активності.

Конте зазначив, що в Італії є явні ознаки того, що обмежувальні заходи приносять свої плоди. Він додав, що якщо зараз італійці поступляться, то ризикують втратити всі позитивні результати, які завоювали досі.

Коронавірус в Італії: головне

  • Італія досі залишається одним з епіцентрів пандемії коронавірусу у світі. Від початку епідемії в Італії 147 577 людей заразились коронавірусом, померли – 18 849 людей, одужати вдалося понад 30 тисячам хворих.
  • Наразі у відділеннях інтенсивної терапії залишається 3497 хворих, загалом у лікарнях перебувають 28242 пацієнтів з COVID-19.
  • Втім, збереглася тенденція одужання та зменшення кількості летальних випадків.
  • Наразі у країні діє жорсткий карантин: на вулицю не можна виходити без потреби.

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Автор: Альона Захарова
Теги: Новини Здоров'я Лікарня Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
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