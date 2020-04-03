В Італії через коронавірус померли понад 70 лікарів

В Італії через ускладнення спричинені коронавірусом COVID-19 померли 73 медичних працівників. Сьогодні, 3 квітня в Італії померли ще двоє лікарів.

Про це повідомляє видання ANSA.

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3 квітня, померли ще двоє лікарів, збільшивши кількість летальних випадків серед медпрацівників збільшилася до 73,

– йдеться у повідомленні.

Мова йде про кардіолога Рікардо Паріса і домашньому лікареві Домініці Мусафире.

Важливо! Італія залишається одним з епіцентрів пандемії коронавірусу в Європі. Від початку епідемії в Італії 119 827 людини заразились коронавірусом.



Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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