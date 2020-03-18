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В Італії майже всі жертви коронавірусу мали серйозні проблеми зі здоров'ям, – ЗМІ

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В Італії майже всі жертви коронавірусу мали проблеми зі здоров'ям / bbc.com

Понад 99% італійців, які померли через коронавірус, мали й інші проблеми зі здоров'ям. Майже половина жертв страждала щонайменше від трьох хвороб, а чверть – від однієї або двох проблем.

Тільки у трьох жертв, тобто у 0,8%, раніше не було будь-яких патологій. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на службу охорони здоров'я Італії.

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Експерти з Рима провели дослідження 18% летальних випадків коронавірусу у країні. Результати свідчать, що майже половина померлих страждали мінімум від трьох хвороб. Приблизно чверть жертв мали одну або дві проблеми зі здоров'ям.

Які захворювання мали померлі від коронавірусу:

  • третина страждала від захворювань серця;
  • у понад 75% був високий кров'яний тиск;
  • приблизно 35% страждали від діабету.

Середній вік померлих становить 79,5 років. Кількість жертв віком до 50 років – 17 людей.

Що відомо про коронавірус в Італії

  • Станом на 18 березня там зафіксували понад 31 тисячу заражень коронавірусом. Більше, ніж 2,5 тисячі людей померли.
  • Серед європейських країн Італія є лідером за кількість клінічно підтверджених випадків недуги.
  • У країні запровадили повний карантин. Закрили кордони, зупинили транспорт та авіаперельоти.
  • Жителям Італії заборонили виходити на вулиці без потреби. Лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.

коронавірус міфи та правда
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Наталія Пристанська
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Медицина Статистика дослідження
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