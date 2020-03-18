В Італії майже всі жертви коронавірусу мали серйозні проблеми зі здоров'ям, – ЗМІ
Понад 99% італійців, які померли через коронавірус, мали й інші проблеми зі здоров'ям. Майже половина жертв страждала щонайменше від трьох хвороб, а чверть – від однієї або двох проблем.
Тільки у трьох жертв, тобто у 0,8%, раніше не було будь-яких патологій. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на службу охорони здоров'я Італії.
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Експерти з Рима провели дослідження 18% летальних випадків коронавірусу у країні. Результати свідчать, що майже половина померлих страждали мінімум від трьох хвороб. Приблизно чверть жертв мали одну або дві проблеми зі здоров'ям.
Які захворювання мали померлі від коронавірусу:
- третина страждала від захворювань серця;
- у понад 75% був високий кров'яний тиск;
- приблизно 35% страждали від діабету.
Середній вік померлих становить 79,5 років. Кількість жертв віком до 50 років – 17 людей.
Що відомо про коронавірус в Італії
- Станом на 18 березня там зафіксували понад 31 тисячу заражень коронавірусом. Більше, ніж 2,5 тисячі людей померли.
- Серед європейських країн Італія є лідером за кількість клінічно підтверджених випадків недуги.
- У країні запровадили повний карантин. Закрили кордони, зупинили транспорт та авіаперельоти.
- Жителям Італії заборонили виходити на вулиці без потреби. Лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.
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