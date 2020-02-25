В Італії місцеві заблокували автобус з туристами через страх до коронавірусу: відео

Неподалік італійського острова Іск'я, місцеві жителі заблокували туристичний автобус, який віз туристів з тих регіонів, де зафіксували спалах коронавірусу.

Місцеві мешканці вирішили заблокували автобус через те, що туристів пускають на острів без жодного скринінгу та вимірювання температури, повідомляє Le Iene.

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Таким чином жителі острова вимагають пояснень від місцевої влади. За словами ЗМІ, паніка на острові почалась відтоді, як місцевий префект спочатку заборонив в'їзд туристів, а потім знову дозволив.

Вчора сюди приїхали автобуси з понад 100 туристами з цих районів (постраждалих від коронавірусу, – ред.). Це не акт расизму, але в цій надзвичайній ситуації потрібні запобіжні заходи,

– наголошують жителі острова.

Також протестуючи бояться того, що на острові діє всього одна лікарня. Вони вважають, що у випадку спалаху вона не зможе протистояти епідемії.

Натомість місцева влада запевняє, що ситуація під контролем і причин для паніки нема.

В Італії заблокували автобус з туристами через коронавірус: відео

Що відомо про коронавірус в Італії

В країні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Так, станом на 25 лютого вже відомо про 229 випадків зараження, 18 людей перебувають у реанімації. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах.

Найбільша кількість хворих в італійських регіонах Ломбардії і Венето.

Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий. У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.

Натомість Генконсульство України в Мілані тимчасово зупинило прийом громадян та видачу документів



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

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