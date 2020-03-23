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В Італії одужав перший хворий на коронавірус, з якого почалася епідемія

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В Італії одужав пацієн, який першим в країні заразився небезченим коронавірусом / nationalgeographic.com

В Італії, в Ломбардії виписали з лікарні пацієнта, у якого першим в країні виявили коронавірус. Йдеться про 38-річнного Маттіа з міста Кодоньо.

Про це повідомляє агентство ANSA. За даними видання, про зараження чоловіка стало відомо 21 лютого.

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Чоловік у важкому стані з дихальною недостатністю був доставлений в реанімацію міста Павія. До того часу, поки в нього діагностували хворобу Covid-19, чоловік встиг заразити кількох осіб, зокрема своїх родичів.

Батько чоловіка згодом помер, а вагітну дружину, яка перенесла захворювання в легкій формі, виписали два тижні тому.

Санітарні влади так і не зуміли з'ясувати, від кого міг заразитися Маттіа, який не бував у Китаї. Цікаво, що чоловік напередодні вечеряв з приятелем, який повернувся з Китаю, але в того не підтвердили коронавірус. 

Чоловік 16 днів провів у реанімації і лише 9 березня зміг самостійно дихати.

Важко сказати, що зі мною трапилося, я пам'ятаю госпіталізацію, я був 18 днів у реанімації, а потім у відділенні інфекційних хвороб, де я почав контактувати з реальним світом і робити найкраще – почав дихати,
– розповів чоловік у ефірі на сторінці Fb News Lombardy News.

Головне про поширення коронавірусу в Італії

  • Загальна кількість заражених в Італії досягла 63 927 осіб.
  • Ситуація з коронавірусом в Італії турбує увесь світ. У країні найбільша кількість смертей через хворобу у світі, а в лікарнях вже не вистачає ліжок та необхідних медичних засобів.
  • Щонайменше 2629 медичних працівників заразились коронавірусом, 13 з яких померли. Згідно з підрахунками, кількість хворих на коронавірус медиків в Італії складає 8,3% від загальної кількості випадків в країні.
  • В італійському місті Бергамо тіла померлих від коронавірусу доводиться перевозити з міста. Місцевий крематорій просто не може впоратися з такою великою кількістю тіл.
  • Жителям Італії заборонили ходити вулицями. Виходити можна лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.
  • В Італії від коронавірусу померли вже 3 українки.


Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19
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