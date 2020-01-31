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В Італії підтвердили два перших випадки китайського коронавірусу

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Коронавірус вперше зафіксували в Італії / newsoku.blog

В Італії зафіксували два випадки зараження новим китайським коронавірусом. Країна також оголосила про припинення польотів з Китаєм. Захворіли туристи, які приїхали 23 січня в Мілан з Китаю. Обоє вони родом з китайського міста Ухань.

Інфікованими виявилися два китайських туристи, які напередодні прибули до Риму, пише CNN.

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Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте зазначив, що має намір зібрати уряд для прийняття додаткових заходів. Пацієнти були ізольовані, тільки-но у них з'явилися симптоми захворювання.

Конте повідомив, що китайська пара походить з провінції Ухань, яка є епіцентром спалаху нового коронавірусу. Китайська пара прибула 23 січня в Мілан і перебувала в Італії близько десяти днів. Після кількох зупинок по Італії вони прибули до Риму.

Минулої ночі їм стало погано, зважаючи на симптоми, їх було госпіталізовано. Зараз пацієнти ізольовані в лікарні та перебувають в "хорошому стані". Кімната, де чоловік і дружина перебували в готелі Палатіно в Римі, була закрита для знезараження,
– сказав Конте.

Конте запевнив, що причин для хвилювання немає і захворювання не буде поширюватися.


Інфікованих туристів ізолювали/Фото: enlineadirecta.info

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Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

  • Станом на 31 січня, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 213 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 9692 осіб по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужало 184 людини.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям. 
  • Наявність інфекції в Україні підозрювали 4 рази, але жоден випадок не підтвердився.
  • Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
  • Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Лікування Здоров'я Новини Здоров'я Китай Медицина
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