В Італії підтвердили два перших випадки китайського коронавірусу
В Італії зафіксували два випадки зараження новим китайським коронавірусом. Країна також оголосила про припинення польотів з Китаєм. Захворіли туристи, які приїхали 23 січня в Мілан з Китаю. Обоє вони родом з китайського міста Ухань.
Інфікованими виявилися два китайських туристи, які напередодні прибули до Риму, пише CNN.
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Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте зазначив, що має намір зібрати уряд для прийняття додаткових заходів. Пацієнти були ізольовані, тільки-но у них з'явилися симптоми захворювання.
Конте повідомив, що китайська пара походить з провінції Ухань, яка є епіцентром спалаху нового коронавірусу. Китайська пара прибула 23 січня в Мілан і перебувала в Італії близько десяти днів. Після кількох зупинок по Італії вони прибули до Риму.
Минулої ночі їм стало погано, зважаючи на симптоми, їх було госпіталізовано. Зараз пацієнти ізольовані в лікарні та перебувають в "хорошому стані". Кімната, де чоловік і дружина перебували в готелі Палатіно в Римі, була закрита для знезараження,
– сказав Конте.
Конте запевнив, що причин для хвилювання немає і захворювання не буде поширюватися.
Інфікованих туристів ізолювали/Фото: enlineadirecta.info
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Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:
- Станом на 31 січня, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 213 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 9692 осіб по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужало 184 людини.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
- Наявність інфекції в Україні підозрювали 4 рази, але жоден випадок не підтвердився.
- Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
- Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
- Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.
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