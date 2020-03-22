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В Італії показали лікарню з епіцентру зараження коронавірусом: шокуючі фото та відео

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Лікарня в Італії / Sky news

Вперше журналістам показали головний медичний заклад в місті Бергамо в Італії. Це фактично епіцентр зараження на коронавірус в країні.

На кадрах журналістів британського видання Sky news видно, як лікарі безперервно надають допомогу тим, кому потрібні апарати для дихання.

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Ліжка хворих розташували навіть в коридорах. Персонал пояснює, що важливий кожен метр лікарні. Попри те, що ця лікарня є однією з найсучасніших в Європі.

В інтерв'ю медики зізналися, що для них це випробування. Вони не очікували, що їхньої допомоги потребуватиме така велика кількість людей одночасно.

Дивіться фото з лікарні / Фото Sky news

 

"Я ніколи не відчував такого стресу. Я лікар інтенсивного відділення, тому звик до складних ситуацій. Але коли люди помирають без лікування і ти не можеш допомогти – це складно. Нас 100 анестезіологів. Ми робимо все можливе. Але цього недостатньо", – розповів лікар Лоренсо Граціолі

Дивіться відео з лікарні в Італії:


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Автор: Марія Лелека
Теги: Коронавірус Covid-19 Лікування Новини Здоров'я Здоров'я Лікарня
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