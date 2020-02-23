24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

В Італії померла третя людина, в якої виявили коронавірус

- Читать новость на русском
В італії померла жінка. в якої діагностували коронавірус / EPA

В Італії померла літня жінка, в якої виявили коронавірус. Однак невідомо, чи саме він став причиною смерті. Якщо ж це підтвердиться, то жінка стане третьою жертвою вірусу в країні.

78-річна жінка з міста Крема, що на схід від Мілана, також була хворою на рак, повідомляє AFP.

До теми: Штати відмовилися від евакуації своїх громадян з лайнера Diamond Princess

Вона перебувала на лікуванні в місцевому онкологічному відділенні. Двоє інших літніх пацієнтів померли від коронавірусу на півночі країни. 

Яка ситуація в Італії з коронавірусом

В країні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Так, станом на 23 лютого вже відомо про 113 випадків зараження, 18 людей перебувають у реанімації. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах.

У яких регіонах Італії є люди заражені коронавірусом COVID-19:

  • Ломбардія – 89 людей;
  • Венето – 16 людей;
  • П’ємонт – 3;
  • Емілія-Романья – 3;
  • Лаціо – 2.

Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий. У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.

Коронавірусв Італії
Міфи та правда про коронавірус/ Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Що робити, якщо болить горло
сьогодні
Автор: Ірина Юрковська
Теги: Жертви Коронавірус 2020 Здоров'я Медицина Новини політики Новини України
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
22 лютого 09:30 Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося
Олександр Бевза
20 лютого 13:48 Арбідол і коронавірус: чи справді радянський препарат може вилікувати Covid-19
Олександр Бевза
20 лютого 08:20 "Моя хата скраю": чому українці, які виступають проти евакуації людей з Уханя, – неправі
Олександр Бевза
17 лютого 19:00 Паліативна допомога: що це, для кого створена та де її отримати
14 лютого 09:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук