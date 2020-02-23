В Італії померла третя людина, в якої виявили коронавірус

В Італії померла літня жінка, в якої виявили коронавірус. Однак невідомо, чи саме він став причиною смерті. Якщо ж це підтвердиться, то жінка стане третьою жертвою вірусу в країні.

78-річна жінка з міста Крема, що на схід від Мілана, також була хворою на рак, повідомляє AFP.

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Вона перебувала на лікуванні в місцевому онкологічному відділенні. Двоє інших літніх пацієнтів померли від коронавірусу на півночі країни.

Яка ситуація в Італії з коронавірусом

В країні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Так, станом на 23 лютого вже відомо про 113 випадків зараження, 18 людей перебувають у реанімації. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах.

У яких регіонах Італії є люди заражені коронавірусом COVID-19:

Ломбардія – 89 людей;

Венето – 16 людей;

П’ємонт – 3;

Емілія-Романья – 3;

Лаціо – 2.

Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий. У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.



Міфи та правда про коронавірус/ Інфографіка 24 каналу

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