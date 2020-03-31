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В Італії померли 63 лікарі від коронавірусу

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В Італії померли 63 лікарі від коронавірусу / Getty Images

В Італії 63 медики стали жертвами коронавірусу COVID-19. У країні зафіксована найбільша кількість хворих і смертей в Європі.

Про це повідомляє італійська федерація лікарів FNOMCEO, пише Ansa. Останні дві смерті медичних працівників були зафіксовані у понеділок, 30 березня.

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В понеділок стало відомо про смерть ще двох лікарів. Станом на ранок, 31 березня, підтвердили випадки зараження COVID-19 у 8538 медиків. З них 595 заразилися протягом останньої доби.

Загальна кількість хворих коронавірусом в Італії становить 101 739, також 14 620 людей одужали.

Профілактика коронавірусу
Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Здорове життя
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