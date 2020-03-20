В Італії від коронавірусу померла друга українка: МЗС перевіряє інформацію

В Італії від коронавірусу померла українка. Це вже друга наша землячка стала жертвою недуги в Італії. Померла українка була родом з Львівщини.

Про це повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький у соцмережі. Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію.

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Що відомо про жінку

За словами Городецького, загиблу звали Галина, родом вона з Львівської області.

Сьогодні, 19 березня, в містечку Романо-ді-Ломбардія, в провінції Бергамо, від коронавірусу померла ще одна громадянка України, Галина, з Львівської області. Це вже друга жертва коронавірусу серед української громади в Італії. Вічна пам'ять і співчуття рідним,

– йдеться в повідомленні.

Скільки українців померло від коронавірусу в Італії

Це вже друга українка, яка померла від коронавірусу в Італії. 13 березня померла українка Раїса Малишева, їй було 66 років.

Водночас у коментарях під постом активіста повідомляють, що це вже шоста смерть від коронавірусу в Італії серед українців. Зокрема, стверджують, що в Італії померли п'ятеро жінок та один чоловік з України.



Скріншот з соціальної мережі Oles Horodetskyy

Головне про коронавірус в Італії

Станом на 20 березня там зафіксували понад 41 тисячу заражень коронавірусом. Більше, ніж 3,5 тисячі людей померли.

Серед європейських країн Італія є лідером за кількість клінічно підтверджених випадків недуги.

У країні запровадили повний карантин. Закрили кордони, зупинили транспорт та авіаперельоти.

Жителям Італії заборонили виходити на вулиці без потреби. Лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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